5 человек пострадали в ДТП за сутки в Казани

За последние 24 часа на дорогах столицы Татарстана произошло 3 аварии, в которых пострадали 5 человек. К счастью, обошлось без смертельных случаев.

По данным ГИБДД, за сутки поступило 178 сообщений о дорожных происшествиях. Сотрудники автоинспекции оформили 45 аварий с материальным ущербом непосредственно на местах, еще 80 случаев зарегистрировано в центрах оформления ДТП.

В ходе рейдов правоохранители выявили 6 водителей в состоянии алкогольного опьянения и 2 человек, управлявших транспортными средствами без соответствующих прав. К административной ответственности привлечены 8 мотоциклистов, 2 велосипедиста и 14 владельцев электросамокатов за различные нарушения ПДД.

Двое граждан доставлены в отделы полиции по подозрению в совершении преступлений, связанных с дорожным движением.