5 человек пострадали в ДТП за сутки в Казани

За последние 24 часа на дорогах Казани произошло 4 ДТП, в результате которых пострадали 5 человек. К счастью, обошлось без погибших. Среди происшествий — наезд на пешехода задним ходом, падение пассажира из-за резкого торможения, а также столкновения из-за несоблюдения дистанции и неправильного разворота.

Всего за сутки в городе зафиксировано 134 сообщения о дорожных происшествиях. Из них 58 случаев оформлены в центрах обработки ДТП, а 26 — непосредственно на месте сотрудниками ГИБДД.

За нарушения ПДД задержаны 8 водителей в состоянии опьянения и 4 человека, управлявших транспортом без прав. Также к административной ответственности привлечены 7 мотоциклистов, 10 велосипедистов и 5 пользователей электросамокатов.

Полиция задержала двоих граждан по подозрению в совершении преступлений. Автоинспекция призывает водителей соблюдать осторожность и правила дорожного движения.