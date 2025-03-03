5 марта в Татарстане пройдёт плановая проверка системы оповещения

5 марта в Республике Татарстан запланирована комплексная проверка работоспособности системы оповещения населения. По информации, предоставленной пресс-службой МЧС Татарстана, в 10 часов 40 минут утра по местному времени будут активированы электросирены, а также речевые сиренные установки. Несколькими минутами позже, в 10 часов 43 минуты, будет произведен кратковременный перехват эфира телевизионных и радиовещательных каналов для трансляции экстренного сообщения.

Подобные тренировочные мероприятия, направленные на поддержание готовности системы оповещения, проводятся на территории всей Российской Федерации дважды в год – в весенний и осенний периоды. Сигнал "Внимание всем!", подаваемый посредством сирен, громкоговорителей, телевизионного и радиоэфира, а также прерывистых гудков транспортных средств, служит для привлечения внимания населения к получению важной информации, касающейся безопасности.

При услышанном продолжительном звучании сирен, населению рекомендуется сохранять спокойствие и дождаться разъяснения причин включения системы оповещения. Необходимо внимательно выслушать транслируемое сообщение через уличные громкоговорители или же включить телевизор или радиоприемник для получения детальной информации о произошедшем.

Представители МЧС призывают жителей сохранять хладнокровие и не сообщать в экстренные службы об отсутствии сигнала в их районе проживания.

В ведомстве также напомнили, что существующая система оповещения в регионе была создана в 80-х годах прошлого века, и с тех пор территория республики значительно расширилась за счет строительства новых жилых массивов. Специалисты осведомлены о возможных проблемах с зоной покрытия сигнала в некоторых районах.

«Все места дислокации электросирен и речевых сиренных установок находятся на контроле у специалистов. Именно они в ходе предстоящей проверки 5 марта будут оценивать работоспособность оборудования и слаженность действий должностных лиц, ответственных за своевременное оповещение населения», – подчеркнули в пресс-службе МЧС.