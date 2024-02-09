500 молодых татарстанских активистов отправятся на выставку-форум «Россия»

В республике был дан старт проекту Министерства молодежи РТ «Яшь юлдаш - Молодой попутчик», в рамках которого буду выбраны лучшие представители молодых студентов, рабочих, аграриев и творческих профессий.

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Республика
9 февраля 2024  14:19
Автор:
Владислав Косолапкин

Из них будет сформирована группа из 500 человек, которые поедут 16 февраля на выставку-форум «Россия», организованную по поручению Президента Владимира Путина в Москве.

«Делегация отправится в Москву на специально сформированном составе поезда. Поездка станет своеобразным поощрением и мотивацией молодых граждан на участие в разных проектах, где каждый сможет реализовать себя и быть полезным обществу и государству. Уверен, что путешествие зарядит участников проекта дружеской атмосферой, вдохновляющей общей целью – увидеть достижения России», - прокомментировал министр по делам молодёжи РТ Ринат Садыков.

В группу делегатов также войдут участники проекта «Молодые герои Татарстана», представители молодежных движений, организаций, волонтеры, блогеры. Заявки принимаются до 14 февраля.

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500 молодых татарстанских активистов отправятся на выставку-форум «Россия»
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