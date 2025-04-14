509 экскурсоводов в Татарстане прошли аттестацию

В Татарстане 509 гидов получили аттестацию, подтвердив свою квалификацию. Среди них — переводчики, владеющие татарским, английским, арабским, испанским, немецким, турецким и французским языками. Об этом сообщили в Госкомитете республики по туризму.

Аттестация гарантирует, что экскурсоводы:

► знают историю, культуру и географию региона,

► умеют профессионально общаться с туристами,

► предоставляют достоверную информацию.

— Это важный шаг в развитии качественного и безопасного туризма, а также часть нацпроекта «Туризм и гостеприимство», — отметил председатель комитета Сергей Иванов.

Все аттестованные гиды должны: