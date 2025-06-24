5,3 тыс. собак зарегистрировали в Казани с начала года

В столице Татарстана зафиксировано 5 314 зарегистрированных собак, из которых 1 405 прошли процедуру чипирования. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

С 1 января 2025 года в республике действует обязательная регистрация домашних животных. За это время в городе проведено 23 выездных мероприятия по учету питомцев, где специалисты шести государственных ветеринарных клиник осуществили чипирование. Данные о каждом животном вносятся в общероссийскую базу.

С 1 июля вступают в силу новые административные меры: владельцам незарегистрированных собак грозит штраф от 2 до 4 тысяч рублей, при повторном нарушении - до 5 тысяч рублей. Согласно установленным нормам, щенков, рожденных после 1 января 2025 года, необходимо зарегистрировать в течение трех месяцев, а взрослых собак - до конца текущего года.

Стоимость процедуры в государственных ветклиниках варьируется от 100 до 500 рублей. Исключение сделано для животных, находящихся в Татарстане временно - менее 30 дней.