55 тысяч казанцев отправились на юг России на поездах

Этим летом поезда дальнего следования, отправляющиеся из Казани на южные курорты России, перевезли рекордное число пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Казанского региона Горьковской железной дороги.

Почти 55 тысяч путешественников выбрали железнодорожное сообщение для поездки на море. Это на 10% больше, чем в прошлом году.

В летнем сезоне из столицы Татарстана курсировали пять поездов прямого сообщения и 13 транзитных. Среди них – четыре дополнительных состава, следующих по Горьковской железной дороге в направлении южных курортов. В их числе поезда сообщением Ижевск – Адлер, Ижевск – Новороссийск, Ижевск – Анапа, Пермь – Новороссийск.