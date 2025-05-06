56,8 млн рублей выделят на реставрацию объектов Казанского кремля

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Город
6 мая 2025  10:12

В Казанском кремле стартуют масштабные реставрационные работы на трех исторических объектах: Северном корпусе, башне Сююмбике и здании Юнкерского училища. Подрядчики должны завершить все работы до 1 декабря 2025 года, сообщает «Татар-информ».

Наибольший объем средств (28 млн рублей) направят на противоаварийные работы в Северном корпусе – памятнике архитектуры XVIII века, который в разное время служил оружейным заводом и офицерским общежитием.

Реставрация знаменитой 58-метровой башни Сююмбике обойдется в 17,9 млн рублей, а сохранение исторического облика Юнкерского училища (XIX век) потребует 11 млн рублей. Все работы курирует Главстрой РТ.

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