56,8 млн рублей выделят на реставрацию объектов Казанского кремля

В Казанском кремле стартуют масштабные реставрационные работы на трех исторических объектах: Северном корпусе, башне Сююмбике и здании Юнкерского училища. Подрядчики должны завершить все работы до 1 декабря 2025 года, сообщает «Татар-информ».

Наибольший объем средств (28 млн рублей) направят на противоаварийные работы в Северном корпусе – памятнике архитектуры XVIII века, который в разное время служил оружейным заводом и офицерским общежитием.

Реставрация знаменитой 58-метровой башни Сююмбике обойдется в 17,9 млн рублей, а сохранение исторического облика Юнкерского училища (XIX век) потребует 11 млн рублей. Все работы курирует Главстрой РТ.