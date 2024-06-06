57 бригад медицинских работников будут работать на Играх БРИКС в Казани

Спортивные игры стран БРИКС состоятся в Казани с 12 по 23 июня. Для обеспечения медицинской безопасности участников будут задействованы 57 специализированных бригад.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава РТ, на объектах Игр будут работать 23 медицинских пункта, а также будут задействованы 27 мобильных медицинских бригад и 30 команд скорой медицинской помощи.

Для оперативного реагирования на любые ситуации создан Главный операционный центр, а на базе казанской поликлиники №21 будет организована специальная спортивная поликлиника.

«Наши специалисты уже имеют опыт работы на крупных международных мероприятиях, таких как «Игры Будущего», Чемпионаты мира по футболу, водным видам спорта, Универсиада и других, – отметил министр здравоохранения Республики Татарстан Марсель Миннуллин. – Мы приложим все усилия, чтобы у наших гостей остались только приятные впечатления от посещения гостеприимной Казани».