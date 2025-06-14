6 пьяных водителей задержаны на казанских дорогах за сутки

news_top_970_100
Город
14 июня 2025  12:40

За последние 24 часа на дорогах столицы Татарстана не зафиксировано серьезных происшествий с пострадавшими, однако сотрудники ГИБДД выявили множество нарушений.

По данным городской Госавтоинспекции, за отчетный период поступило 100 сообщений о ДТП. Из них 40 случаев оформлено через центры регистрации аварий, еще 16 — непосредственно инспекторами на местах происшествий. Все столкновения обошлись без человеческих жертв и травм, ограничившись материальным ущербом.

Кроме того, за сутки выявлено 6 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Столько же автомобилистов попались на управлении транспортом без соответствующих прав.

Полицейские также доставили в отделы двух граждан, подозреваемых в совершении преступлений. ГАИ напоминает о необходимости соблюдения правил дорожного движения, особенно в условиях летнего сезона, когда на дорогах увеличивается количество транспорта и пешеходов.

news_right_column_240_400
Новости
Печенье «Ручеек»
На дачных участках запретили возводить сплошные заборы
На дачных участках запретили возводить сплошные заборы
6 пьяных водителей задержаны на казанских дорогах за сутки
Ночные работы на улице Челюскина потребуют временного ограничения движения
Юные таланты Татарстана показали свое видение культурного наследия республики
В РТ возводят дом-интернат для пожилых и людей с ограниченными возможностями
Велдин Ходжа сделал выбор в пользу сборной Косово
1870 беременных женщин в РТ получают единое пособие