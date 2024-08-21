6 тысяч туристов прибыли в Казань на скоростном флоте за летний сезон

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Республика
21 августа 2024  15:04
Автор:
Эндже Гарафиева

Более 6 тысяч туристов выбрали скоростной речной транспорт для посещения Казани в период летней навигации 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по туризму.

Основной пассажиропоток сформирован жителями городов Приволжского федерального округа. А именно Нижнего Новгорода, Козьмодемьянска, Сарапула, Чебоксар и Ульяновска.

Высоким спросом речные маршруты пользуются и у жителей Татарстана. Лидером по популярности стал маршрут Казань-Чебоксары, обслуживший порядка 4,5 тысяч пассажиров.

Навигация по Волге продолжится до конца сентября, предоставляя возможность совершить речную прогулку до Нижнего Новгорода, Козьмодемьянска и Чебоксар.

К слову, 22 августа состоится завершающий в этом году рейс «Метеора» по направлению Казань-Сарапул.

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