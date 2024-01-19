60 новых резидентов появилось в «Химграде»

Развитие собственных производств в Татарстане происходит за счет обеспечение льготного доступа к оборудованным всем необходимым площадкам.

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Республика
19 января 2024  11:14
Автор:
Дмитрий Смирнов

Вице-премьер – министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов посетил технополис «Химград» с визитом, чтобы обсудить с его резидентами импотртозамещение, кадровые потребности и действующий комплекс мероприятий поддержки.  

Напомним, что общая площадь технополиса составляет 131 га. По нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» здесь в 2021 году была завершена реконструкция девяти производственных помещений общей площадью 31,8 тысяч квадратных метров. А возводить объекты по нацпроекту начали в 2019 году. Общий объем инвестиций превысил 1 млрд рублей. В рамках первой и второй фазы строительства реконструировали семь производственных зданий. 

На обновленных площадях технополиса проведены все необходимые инженерные коммуникации – отопление, электричество, системы водоснабжения и водоотведения, создана необходимая инфраструктура, готовая к использованию. Благодаря этому в «Химград» дополнительно вошли 60 новых компаний-резидентов.
«Реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» позволило предоставить предприятиям Татарстана льготный доступ к полностью оборудованным производственным площадям и помещениям. Это еще один вклад в производственную инфраструктуру нашей республики для развития промышленности и бизнеса, формирования новых производств и кооперационных связей», – сообщил Шагиахметов.
Программы развития деловой активности и создания благоприятных условиях для ведения бизнеса в Татарстане реализуются рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», созданного по указу президента РФ Владимира Путина.

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