60 новых резидентов появилось в «Химграде»

Вице-премьер – министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов посетил технополис «Химград» с визитом, чтобы обсудить с его резидентами импотртозамещение, кадровые потребности и действующий комплекс мероприятий поддержки.

Напомним, что общая площадь технополиса составляет 131 га. По нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» здесь в 2021 году была завершена реконструкция девяти производственных помещений общей площадью 31,8 тысяч квадратных метров. А возводить объекты по нацпроекту начали в 2019 году. Общий объем инвестиций превысил 1 млрд рублей. В рамках первой и второй фазы строительства реконструировали семь производственных зданий.

На обновленных площадях технополиса проведены все необходимые инженерные коммуникации – отопление, электричество, системы водоснабжения и водоотведения, создана необходимая инфраструктура, готовая к использованию. Благодаря этому в «Химград» дополнительно вошли 60 новых компаний-резидентов.

«Реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» позволило предоставить предприятиям Татарстана льготный доступ к полностью оборудованным производственным площадям и помещениям. Это еще один вклад в производственную инфраструктуру нашей республики для развития промышленности и бизнеса, формирования новых производств и кооперационных связей», – сообщил Шагиахметов.

Программы развития деловой активности и создания благоприятных условиях для ведения бизнеса в Татарстане реализуются рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», созданного по указу президента РФ Владимира Путина.