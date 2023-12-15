В Татарстане более 6 тысяч детей из семей участников СВО получают бесплатное питание в школе

Бесплатное питание, посещение кружков, а также получение места в детсаду без очереди – такие меры поддержки в настоящее время предусмотрены для детей участников СВО.

news_top_970_100
Республика
15 декабря 2023  17:02
Автор:
Дмитрий Смирнов

Заместитель главы татарстанского правительства Лейла Фазлеева отчиталась о реализуемых в республике мерах поддержки для семей участников СВО. 

Она сообщила, что «Детям участников СВО, которые обучаются в муниципальных и государственных образовательных организациях, предоставляется бесплатное питание. Данной мерой поддержки воспользовались уже 6121 человек. Безусловно, цифра меняется».  Бесплатное питание предусмотрено также в учреждениях специального профессионального образования, 542 студента уже получают его.

В Татарстане детям участников СВО предоставлена возможность бесплатного получения дополнительного образования, посещения кружков, секций. На сегодняшний день также порядка 6000 юных татарстанцев посещают секции дополнительного образования.

Меры поддержки семей мобилизованных затрагивают сферы и дошкольного образования. Почти 4 тысячи семей республики воспользовались правом освобождения от платы за детский сад. Кроме того, более 400 детей получили право приоритетного устройства в дошкольные организации. 

Число татарстанцев, воспользовавшихся данными мерами, растет, добавила Фазлеева. 

Напомним, в рамках реализации республиканской программы «Забота о своих» запущена одноименная платформа и чат-бот в Телеграм. На этой площадке собраны и каталогизированы все меры федеральной, республиканской и муниципальной поддержки. Также у участников СВО и членов их семей есть возможность задать вопрос по неоказанию помощи или невыплате льгот, который уйдет для подготовки адресного ответа в органы власти.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Казани за сутки задержано восемь нетрезвых водителей
В Казани нетрезвый 19-летний водитель, лишенный прав, попытался скрыться от полиции
Ночью в Челнах пожар произошел в здании мебельного цеха
В Татарстане более 6 тысяч детей из семей участников СВО получают бесплатное питание в школе
У 650 детей с ОВЗ исполнились заветные желания благодаря фестивалю «Возьмемся за руки, друзья!»
Фестиваль «ШЭП» собрал самых активных блогеров республики
В Казани 18-летний водитель на каршеринговом автомобиле сбил двух пешеходов: один погиб
В субботу опять начнутся сельскохозяйственные ярмарки в Казани