В Татарстане более 6 тысяч детей из семей участников СВО получают бесплатное питание в школе

Заместитель главы татарстанского правительства Лейла Фазлеева отчиталась о реализуемых в республике мерах поддержки для семей участников СВО.

Она сообщила, что «Детям участников СВО, которые обучаются в муниципальных и государственных образовательных организациях, предоставляется бесплатное питание. Данной мерой поддержки воспользовались уже 6121 человек. Безусловно, цифра меняется». Бесплатное питание предусмотрено также в учреждениях специального профессионального образования, 542 студента уже получают его.

В Татарстане детям участников СВО предоставлена возможность бесплатного получения дополнительного образования, посещения кружков, секций. На сегодняшний день также порядка 6000 юных татарстанцев посещают секции дополнительного образования.

Меры поддержки семей мобилизованных затрагивают сферы и дошкольного образования. Почти 4 тысячи семей республики воспользовались правом освобождения от платы за детский сад. Кроме того, более 400 детей получили право приоритетного устройства в дошкольные организации.

Число татарстанцев, воспользовавшихся данными мерами, растет, добавила Фазлеева.

Напомним, в рамках реализации республиканской программы «Забота о своих» запущена одноименная платформа и чат-бот в Телеграм. На этой площадке собраны и каталогизированы все меры федеральной, республиканской и муниципальной поддержки. Также у участников СВО и членов их семей есть возможность задать вопрос по неоказанию помощи или невыплате льгот, который уйдет для подготовки адресного ответа в органы власти.