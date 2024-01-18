63-летний курьер на велосипеде рассказал о секретах профессии

Вспомнил былую страсть - велосипед

Сергею, так назовем нашего собеседника, 63 года. От него веет молодостью и походной жизнью. Не хватает только рюкзака за плечами. Интуиция, впрочем, не подвела. Мужчина рассказал, что на велосипеде катается лет с шести-семи. До 30 лет активно участвовал в велопоходах, вел здоровый образ жизни. Потом жизнь как-то закрутила: семья, работа, быт. Пришлось задвинуть увлечение в дальний ящик. По образованию он инженер-механик, закончил КНИТУ им. А.Н.Туполева. Работал на заводе инженером, затем пробовал себя в других сферах, долго не мог найти себя: где-то зарплата слишком низкая, а кто-то не берет на работу из-за возраста. Вот и вспомнил былую страсть - велосипед. К тому же лет 30 назад во время велопохода в Узбекистане старший товарищ напутствовал: «Никогда не бросай велосипед». Как же он оказался прав!

- Когда пришел работать курьером, весил 105 килограммов и за два месяца скинул около 20 килограммов, - огорошил нас с порога Сергей.

Выглядит Сергей, правда, гораздо моложе своих лет, бодрый, подтянутый. Обаятельный и позитивный. И не удивительно, ведь он почти целый день на свежем воздухе и велосипеде. Наш собеседник жалеет, что не пошел в курьеры на год раньше. В пандемию, когда сервисы доставки активно развивались, он сидел дома и скучал. «Без толку год прошел», - развел руками мужчина.

Как новичков на прочность проверяют

- График работы у нас с 8 утра до полуночи, - пояснил Сергей. - Но мы можем, как и таксисты, сами выбирать, когда работать и сколько заказов брать. Вот вчера работал до 23 часов и развез 45 заказов. Работаю 6 - 7 дней в неделю по 8 - 10 часов. Зарплата раз в неделю. В месяц у меня выходит от 30 до 60 тысяч. Однако некоторые коллеги получают и по 100 - 130 тыс. рублей в месяц. Для этого нужно работать семь дней в неделю по 15 часов в сутки. Заметил, работать в таком режиме можно два-три месяца, затем человек выгорает. Один из таких товарищей, парень лет 25, признался, что ложится спать в час-полвторого, а к восьми уже снова на работу.

В новогодние каникулы я не работаю, а многие, наоборот, стремятся потрудиться с 29 декабря по 2 января. Дело в доплате за каждый час примерно от 70 до 100 рублей. Но эти дни сотрудники разбирают за две недели. В целом у нас оплата почасовая и доплата идет, к примеру, за вечернее и ночное время, неблагоприятную погоду.

Работают у нас в основном молодые люди от 18 до 25 лет. Как правило, студенты, совмещающие работу и учебу. Девушек в нашем коллективе всего процентов 20. Но они, как и мужчины, выносливые, хорошо справляются с работой. Вообще мне нравится трудиться в таком молодом коллективе. Молодежь целеустремленная, умная, знает, что хочет от жизни. Я и сам, когда учился в институте, работал.

Новенькому сотруднику могут дать вначале сложные заказы. Если он не сбежит, значит, остается работать дальше. Это своего рода проверка на прочность. Ведь курьер должен быть морально устойчивым, уравновешенным человеком, которого просто так не выбьешь из седла. К примеру, мой первый заказ - 25 литров воды. Тогда я подумал, наверное, часто будут такие заказы, однако это была проверка. Доставил. Но кто-то пугается сразу, поэтому текучка кадров у нас большая. Бывает, новички сбегают еще на этапе стажировки, при этом наберут часов и исчезнут. И только один из десяти честно скажет: «Ребят, очень тяжело, не смогу работать». Остальные уходят молча. А их работа перекладывается на нас.

В этой сфере можно сделать карьеру. Допустим, человек пришел работать курьером, а через некоторое время становится, к примеру, товароведом, директором склада, супервайзером.

Почему каждый курьер должен быть механиком

Зимой на велосипеде, конечно, ездить нелегко, особенно когда скользко. Все мы падаем в такую погоду по нескольку раз в день. Год назад, к примеру, я упал очень неудачно - весь бок был синий. А вот в мороз и солнце работать одно удовольствие. В метель тяжело, но терпимо. Самое неприятное время года для курьера - весна и осень, когда слякоть и дождь. Нам выдают специальную непромокаемую одежду, однако обувь не предусмотрена. Почти у всех она промокает. Весь день работаем с мокрыми ногами.

А любимая погода курьера - это лето. В этом году оно длилось пять месяцев. Как будто я на курорте побывал. Еще и деньги заработал. Красота!

В нашей сумке обычно два-три заказа, а раньше брали до пяти-шести. Заказ мы должны вручить в руки в течение 15 - 30 минут. За это время нужно доставить два-три заказа, то есть на один заказ уходит три - семь минут. Опоздать можем максимум на 9 - 10 минут. Опоздания фиксируются и чреваты понижением рейтинга курьера. Рейтинг важен для нас из-за того, что курьер с высоким рейтингом может первый выбирать удобные для него часы. То есть курьер с низким рейтингом будет сидеть дома без работы, потому что очередь до него так и не дойдет. Однако без опозданий не получается, ведь не все зависит от самого курьера. А вот штрафов и наказаний у нас нет.

В пандемию, кстати, была бесконтактная доставка. Это когда курьер оставляет заказ у двери. Сейчас, в разгар гриппа и ОРВИ, люди тоже пользуются этой услугой.

Велосипеды нам бесплатно не выдают - ездим на своем или же выкупаем у компании. Вот я выкупил в компании, обошлось мне это примерно в 11 тыс. рублей. Ремонт в случае поломки тоже за свой счет. Вообще раньше каждый велосипедист был еще и механиком и сам мог починить свой транспорт. По крайней мере я могу. А вот молодежь обращается к специалистам, но услуги их недешевы. Бывают случаи, когда велосипеды воруют, если не успеваешь пристегнуть, отдавая заказ. А если у человека свой электровелосипед, то за него даже идет доплата.

Кто-то угощает кофе, а кто-то грубит

Клиенты встречаются разные. Кто-то вручает подарочки, угощает конфетами. В холод меня не раз угощали кофе или чаем. Такие добрые люди, конечно, запоминаются на всю жизнь. Дети очень радуются курьерам, здороваются, для них это своего рода событие. Случается, когда заказ нужно доставить на праздник или вечеринку, клиенты зовут наших сотрудников к ним присоединиться. Но мы не можем себе это позволить из-за отсутствия лишнего времени.

Есть у нас и постоянная заказчица. Каждый в нашем отделе, пожалуй, с ней знаком. Это писательница фантастических рассказов, живет в своем доме. На улицу она совсем не выходит вот уже несколько лет. Общаемся мы с ней только по телефону, но я однажды видел в окне ее силуэт. Угодить писательнице невозможно, она забраковала буквально всех! «Этот не такой, дайте другого курьера», - жалуется женщина. Но доставка продуктов ей все же нужна, поэтому приходится терпеть уже забракованных курьеров. (Смеется.) И мы уже к ней все привыкли.

Встречаются и ушлые клиенты. Они могут взять заказ, а потом пожаловаться, что ничего не получили. Или же оговорить курьера, мол, он матом орал, обзывался.

Кто-то упаковку может порвать и свалить это на курьера. Наказание за таких несознательных граждан получают курьеры, товароведы, директора… Хотя вины в этом их нет. Клиенты таким образом получают скидку на дальнейший заказ или же компенсацию. Однако наглецов мы тоже запоминаем и находим на них управу. К примеру, один придумал, что курьер его оскорблял. В следующий раз, когда к нему приехал курьер с камерой, тот молча взял заказ. Даже не поздоровался.

Но все же самые тяжелые клиенты - это те, кто отменяет заказ, когда ты уже почти добрался до него. Был у нас случай, когда заказ был отменен прямо перед дверью. А курьер, молодой человек, нес 15 литров воды. Пришлось эту воду обратно везти. Бывает такое, конечно, редко, но обидно, ведь ты тратишь силы и время впустую. Это ведь никак не оплачивается. У меня были такие случаи, однако я по этому поводу особо не переживаю, а вот некоторые коллеги весьма эмоционально реагируют.

Что хочу сказать людям, пользующимся доставкой? Если вы сделали заказ, то примите его оперативно и без заморочек, ведь у нас, курьеров, как вы уже поняли, каждая минута на счету. И будьте здоровы!