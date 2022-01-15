По-черному и по-белому: 7 бань в Казани и рядом с ней, где можно отогреться

Restobanya7

Общественная баня после капитального ремонта заметно преобразилась. Гости хвалят ее за чистоту и стильный интерьер. Здесь есть травяная сауна, просторные парные и помывочные зоны с душевыми кабинами и обливными вёдрами. После парной приятно окунуться в купель (их тут две), чтобы взбодриться и освежиться.

Самый бюджетный вариант — прийти в «мужской» или «женский» день на 3 часа, а можно попробовать одну из банных программ, чтобы отдохнуть душой и телом. Если пришли компанией, можно продолжить общение в местном кафе или даже заранее забронировать его для праздника в бане.

Стоимость: 350 рублей в «мужской» или «женский» день с ограничением по времени, 600 рублей в другое время. Программы стоят от 1500 до 5000 рублей.

Ул. Павлюхина, 41а

«Распарье»

Самая новая баня в нашей подборке, открытие которой состоялось в прошлом месяце. Здесь только мужской разряд, а среди гостей, судя по Stories в Instagram, успел засветиться певец Элвин Грей. Баня состоит из двух общих парных и парной для индивидуального парения, есть общая подогреваемая купель на открытом воздухе и чаша фурако, которую заварят травами по вашему пожеланию. Услуги пар-мастера и массажа оплачиваются отдельно. Продолжить общение в мужской компании можно в ресторане на втором этаже, где можно попробовать пельмени из марала, чипсы из оленя, морепродукты и другие блюда

Стоимость: от 300 рублей за час и от 590 рублей за три часа в зависимости от времени и суток и дня недели.

Ул. Московская, 38

«Бани у Дани»

Круглосуточный банный комплекс, из которого можно распаренным прыгнуть в воду Голубого озера, температура которой всегда на уровне +4 градусов. Здесь есть только общий разряд, то есть в бане вы будете с другими гостями, мужчинами и женщинами. Также появился отдельный комплекс, который можно забронировать на компанию до 10 гостей. В стоимость входит баня, травяной чай с сухофруктами, индивидуальный выход к Голубому озеру, мангальная зона и купель с горячей водой с добавлением пихты под открытым небом.

Стоимость: 350 рублей за полчаса, 550 рублей за час. Аренда банного комплекса на компанию от 5000 рублей в час.

Казань, Авиастроительный район, 55.895446, 49.123715

PROПАР

Банный комплекс находится в 20 минутах от Казани, в селе Новое Шигалеево. Арендовать его можно только на компанию до 9 гостей и минимум на 4 часа. За это время вы насладитесь баней на дровах, посидите в чане фурако под открытым небом, где вода всегда прогрета до 35-45 ⁰С, а потом взбодритесь под контрастным душем. В стоимость входят чайный стол с легкими закусками и аренда банных принадлежностей (тапочки, халаты и полотенца). За отдельную плату для гостей доступен массаж.

Стоимость: 20 тыс. рублей

«Сиберия»

Банный комплекс выигрывает у конкурентов расположением и большим ассортиментом программ с услугами парильщиков. Здесь будут рады и взрослым, и детям, для которых готовы провести «Банные посиделки» с пенным массажем и чаепитием с оладушками. Банные принадлежности и чайный стол с вареньем, медом, орехами и сухофруктами входят в стоимость почти всех программ. Наиболее доступный по цене вариант отдыха в «Сиберии» — это программа почасовой оплаты: 3 часа пребывания для компании до пяти человек без услуг парильщика и СПА-процедур.

Стоимость: от 12 тыс. до 50 тыс. рублей в зависимости от программы и числа гостей

Ул. Габдуллы Тукая, 113а

Банный комплекс в глэмпинге «Лесная поляна»

Осенью в глэмпинге появился банный комплекс из двух саун и двух бань, кедровой и липовой. Самым привлекательным местом для блогеров и всех любителей красоты стал бассейн под открытым небом с подогревом воды на уровне 26 — 33 градусов. Посидеть в бане с панорамными окнами с видом на лес можно и без заселения в здешние домики. Есть комплекс программ с услугами пар-мастеров для одного гостя или для компании до пяти человек.

Стоимость: 1500 рублей за час в сауне и бассейне для непроживающих в глэмпинге,

3 тыс. рублей за час в бане на дровах и бассейне для непроживающих в глэмпинге. Стоимость программ от 1,5 до 9 тыс. рублей. Аренда всего комплекса — 35 тыс. рублей.

Банный клуб «Столбы»

Пять видов бань в Столбищах, каждая со своей концепцией и продуманным интерьером. Стены Алтайской бани укутаны луговыми травами. Большая редкость — баня по-черному, которая ценится за антисептические свойства дегтя. Баня по-серому отличается тем, что камни нагреваются в открытом огне, а помещение окутано запахом дыма. Еще два вида бань, более популярных, это баня по-белому с дровяной печью и хамам. Провести время в бане можно только при аренде дома минимум на 4 часа. В стоимость входят полотенца, халат, шапка, дубовый веник и косметический набор. Услуги парения и Спа — процедуры оплачиваются отдельно.

Стоимость: от 20 тыс. рублей при аренде дома на 4 часа для компании до 4 гостей.

Село Столбище, ул. Объездная, 7/1