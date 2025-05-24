7 ДТП зарегистрировано в Казани за сутки, пострадали 7 человек

За последние 24 часа на дорогах столицы Татарстана произошло семь дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали семь человек. Согласно данным Госавтоинспекции, летальных случаев не зафиксировано.

Анализ аварийной ситуации показывает, что основными причинами инцидентов стали наезды на пешеходов (четыре случая), столкновения транспортных средств (два случая) и наезд на велосипедиста. Особую тревогу вызывают три происшествия, произошедшие на пешеходных переходах, включая один регулируемый.

Всего за отчетный период в дежурные части поступило 208 сообщений о дорожных инцидентах. Сотрудниками ГИБДД оформлено 49 случаев с материальным ущербом непосредственно на местах происшествий, еще 90 случаев зарегистрировано в специализированных центрах оформления ДТП.

В ходе рейдовых мероприятий выявлено пять водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и восемь граждан, не имевших права управления. К административной ответственности привлечены семь водителей мотоциклов, два велосипедиста и шестнадцать лиц, управлявших средствами индивидуальной мобильности.

Госавтоинспекция Республики Татарстан напоминает участникам дорожного движения о необходимости строгого соблюдения Правил дорожного движения, особое внимание уделяя безопасности пешеходов и велосипедистов.