7 марта в Татарстане объявлен сокращенным рабочим днем

В соответствии с производственным календарем Республики Татарстан, 7 марта станет сокращенным рабочим днем. Это связано с тем, что 8 марта, Международный женский день, является официальным нерабочим праздничным днем. Согласно трудовому законодательству, предпраздничный день сокращается на один час.

Однако длинных выходных в честь 8 Марта в этом году не ожидается. Дополнительный выходной день, который обычно присоединяется к празднику, был перенесен на 13 июня. Это решение позволит продлить празднование Дня России, создав более продолжительный отдых в летний период.

Жители Татарстана смогут насладиться праздником 8 Марта, а затем использовать дополнительный выходной в июне для отдыха или путешествий. Работодателям рекомендуется заранее ознакомить сотрудников с изменениями в графике работы и обеспечить соблюдение трудового законодательства.