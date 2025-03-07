7 марта в Татарстане объявлен сокращенным рабочим днем

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Республика
7 марта 2025  11:21

В соответствии с производственным календарем Республики Татарстан, 7 марта станет сокращенным рабочим днем. Это связано с тем, что 8 марта, Международный женский день, является официальным нерабочим праздничным днем. Согласно трудовому законодательству, предпраздничный день сокращается на один час.  

Однако длинных выходных в честь 8 Марта в этом году не ожидается. Дополнительный выходной день, который обычно присоединяется к празднику, был перенесен на 13 июня. Это решение позволит продлить празднование Дня России, создав более продолжительный отдых в летний период.  

Жители Татарстана смогут насладиться праздником 8 Марта, а затем использовать дополнительный выходной в июне для отдыха или путешествий. Работодателям рекомендуется заранее ознакомить сотрудников с изменениями в графике работы и обеспечить соблюдение трудового законодательства.

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