7 нетрезвых водителей задержаны в Казани за одну ночь

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Город
19 сентября 2024  12:11
Автор:
Эндже Гарафиева

За прошедшую ночь в Казани было задержано 7 водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Пять из них отказались от прохождения освидетельствования. 

Автомобили нарушителей были помещены на специализированную охраняемую стоянку. За данное правонарушение им грозит лишение права управления транспортными средствами на срок до двух лет, штраф в размере 30 000 рублей и даже уголовная ответственность.

В Госавтоинспекции города сообщили, что в отношении всех задержанных водителей были составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.8 и ч. 1 и 2 ст. 12.26 КоАП РФ. Один водитель был доставлен в отделы полиции по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.

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