7-я больница Казани готовится к операциям по пересадке сердца

В 7-й городской клинической больнице Казани в 2025 году начнут проводить операции по пересадке сердца. Об этом сообщила главный внештатный кардиолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан Зульфия Ким в интервью «Татар-информу».

По словам Ким, база реципиентов уже сформирована, а специалисты больницы прошли необходимое обучение для проведения таких операций. Детали будущих трансплантаций обсуждались на форуме «Сердечная команда», который проходит в ИТ-Парке имени Башира Рамеева.

— Пересадка сердца – это жизнеспасающая процедура. Сегодня мы сталкиваемся с необходимостью увеличить количество таких операций, особенно после того, как выяснилось, что у молодых пациентов, перенесших COVID-19, снижаются функции сердца. Для многих из них трансплантация – единственный шанс на спасение. Наши врачи готовы к выполнению таких операций, и список пациентов, нуждающихся в пересадке, уже составлен, — отметила Зульфия Ким.

Главный врач 7-й городской клинической больницы Артур Делян в своем докладе на форуме подчеркнул, что внедрение трансплантации сердца станет важным шагом в развитии кардиологической помощи в Татарстане. Больница уже оснащена необходимым оборудованием, а медицинский персонал прошел специализированную подготовку.

Проведение подобных операций в Казани позволит спасти жизни пациентов, которые ранее были вынуждены обращаться в федеральные центры. Это также снизит нагрузку на медицинские учреждения других регионов и сделает высокотехнологичную помощь более доступной для жителей Татарстана.

Напомним, что в последние годы в республике активно развивается трансплантология. В 2024 году в Татарстане было проведено более 100 операций по пересадке органов, включая почки и печень. Внедрение трансплантации сердца станет новым этапом в развитии медицинских технологий региона.