700 школьников из Казани завершили обучение по проекту «Мой первый пояс дзюдо»

В казанской гимназии №107 в торжественной обстановке открыли школьный центр дзюдо. Образовательное учреждение считается рекордсменом всероссийского проекта Федерации дзюдо России «Мой первый пояс дзюдо», здесь тренировалось 700 школьников. Занятия бесплатно проводил тренер Руслан Шигабетдинов.

«Дзюдо — это не просто вид спорта, но целая философия, которая полностью совпадает с ценностями нашей гимназии», – заявиля директор Анастасия Акмаева.

Юным спортсменам секции вручили персональные кимоно с российским флагом на груди. В мероприятии участие приняли именитые дзюдоисты и чемпионы различных соревнований мирового уровня – Кирилл Денисов, Евгений Беляков и Динар Шакиров.

В течение двух месяцев гимназисты изучали основы этого вида спорта, его историю, учились правильно и безопасно падать. Они могут и дальше продолжить занятия.

Образовательный проект направлен на популяризацию дзюдо. Участниками становятся ученики 1-5 классов от Калининграда до Камчатки. Уроки адаптированы к школьной программе по физкультуре.