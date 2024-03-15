700 школьников из Казани завершили обучение по проекту «Мой первый пояс дзюдо»

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Город
15 марта 2024  07:15
Автор:
Эндже Гарафиева

В казанской гимназии №107 в торжественной обстановке открыли школьный центр дзюдо. Образовательное учреждение считается рекордсменом всероссийского проекта Федерации дзюдо России «Мой первый пояс дзюдо», здесь тренировалось 700 школьников. Занятия бесплатно проводил тренер Руслан Шигабетдинов. 

«Дзюдо — это не просто вид спорта, но целая философия, которая полностью совпадает с ценностями нашей гимназии», – заявиля директор Анастасия Акмаева. 

Юным спортсменам секции вручили персональные кимоно с российским флагом на груди. В мероприятии участие приняли именитые дзюдоисты и чемпионы различных соревнований мирового уровня – Кирилл Денисов, Евгений Беляков и Динар Шакиров.

В течение двух месяцев гимназисты изучали основы этого вида спорта, его историю, учились правильно и безопасно падать. Они могут и дальше продолжить занятия.

Образовательный проект направлен на популяризацию дзюдо. Участниками становятся ученики 1-5 классов от Калининграда до Камчатки. Уроки адаптированы к школьной программе по физкультуре.

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