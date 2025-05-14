78 медицинских специалистов обеспечивают безопасность участников KazanForum

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Город
14 мая 2025  17:54

В Татарстане создана комплексная система медицинского сопровождения Международного экономического форума "Россия – Исламский мир". Для оперативного реагирования на любые ситуации, связанные со здоровьем гостей и участников мероприятия, задействованы квалифицированные специалисты из различных медицинских учреждений региона.

Под руководством главного врача мероприятий Дмитрия Лопушова организована четкая система оказания помощи на всех площадках проведения форума. Особое внимание уделено культурным и религиозным особенностям международных участников – медицинские пункты разделены по гендерному принципу, а персонал обеспечен специальной униформой, соответствующей нормам "Халяль".

Многоуровневая система медицинской поддержки включает:

  • Дежурство мобильных бригад быстрого реагирования
  • Организацию медицинских пунктов непосредственно на площадках форума
  • Готовность бригад скорой медицинской помощи
  • Возможность экстренной госпитализации в ведущие клиники Казани

Для стационарного лечения участников форума определены семь крупнейших медицинских учреждений столицы Татарстана, включая Республиканскую клиническую больницу и Межрегиональный клинико-диагностический центр. Во всех стационарах созданы специальные условия для мусульман – оборудованы молельные комнаты, предусмотрено питание по нормам "Халяль" и имеется необходимая религиозная литература.

Круглосуточный контроль за медицинским обеспечением осуществляет специально созданная рабочая группа при Минздраве Республики Татарстан, которая оперативно решает все возникающие вопросы в режиме реального времени.

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