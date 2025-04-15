79% россиян назвали данные банковских карт самой важной тайной в интернете

Согласно исследованию «Авито», проведённому для РИА Новости, большинство пользователей Рунета (79%) считают информацию о банковских картах главными данными, которые нельзя разглашать в сети. В опросе участвовали 10 тысяч россиян старше 18 лет.

Более половины респондентов также отметили важность защиты ФИО и адреса, а 22% включили в список конфиденциальных данных номер мобильного телефона. Молодёжь от 18 до 24 лет проявляет особую осторожность: 28% представителей этой возрастной группы категорически отказываются делиться номером с незнакомцами.

Исследование показало, что половина россиян предпочитает общение через защищённые чаты и онлайн-звонки. 25% используют для звонков временные номера, и лишь 20% готовы обмениваться личными контактами в мессенджерах или по телефону.

«Номер телефона привязан к критически важным сервисам, включая банковские, поэтому его защита крайне важна. Пользователи стали осознаннее подходить к безопасности и выбирать защищённые способы коммуникации», — пояснила Наталья Юматова, директор по доверию и безопасности «Авито».