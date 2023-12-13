8 новых домов культуры построили в Татарстане за год

На традиционном брифинге в Кабмине РТ, посвященном сохранению культурных традиций в районах республики министр культуры РТ Ирада Аюпова сообщила об очередном достижении нашего региона. По итогам этого года Татарстан стал первым по количеству вводимых объектов культурной сферы на селе. В частности, было построено восемь новых домов культуры.

Они появились в деревне Камышлы, Каргала, Шемяково, в селе Средний Биябаш и Шура. Посещать новый дом культуры в скором времени смогут и жители Алькеевского района, а также татарстанцы их деревни Малый Рясь и деревни Утямишево.

По словам Аюповой, наиболее популярным стал проект «Культурная среда», направленный на укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

«Всего на реализацию проекта было выделено более полутора миллиарда рублей, из них 692 миллиона рублей финансирования из федерального бюджета, 393 миллиона рублей - из республиканского. Размер опережающего финансирования составил 492 миллиона рублей», - рассказала министр.

Также был реализован капитальный ремонт 13 домов культуры. Так, на капитальный ремонт дома культуры в селе Кошкино направили почти 50 млн рублей, в селе Байлянгар – 23 млн рублей, в селе Алексеевка – 8 млн рублей, в поселке Зверосовхоз – 18 млн рублей, в селе Куркачи – 23 млн рублей.

Кроме того, проведен капитальный ремонт четырех музеев в Бавлинском, Кукморском, Зеленодольском, Арском муниципальных районах. Также в республике выполнено техническое оснащение пять музеев и создано три модельные муниципальные библиотеки в Тетюшском, Нижнекамском муниципальных районах и в Челнах.

Национальные проекты реализуются в стране по инициативе президента РФ Владимира Путина.

