82% дорог и 83% освещения: промежуточные итоги программы «Наш двор» в РТ

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Республика
2 августа 2025  19:03

На заседании в Доме Правительства РТ обсудили ход реализации программы благоустройства «Наш двор». Премьер-министр Алексей Песошин в режиме ВКС провел совещание с главами муниципалитетов, где были подведены промежуточные итоги работ.

По данным куратора проекта Арины Петровой, дорожные работы выполнены на 82%, хотя темпы отстают от плановых показателей. В то же время монтаж наружного освещения идет с опережением графика – фонари уже установлены в 363 дворах (83% от плана). Полностью завершили эти работы Агрызский, Заинский и Мамадышский районы.

Детские и спортивные площадки оборудованы в 290 дворах (58% от плана). Контрольные проверки выявили типичные нарушения: остатки строительного мусора, отсутствие информационных стендов, несоответствие нормам при установке пандусов.

Программа «Наш двор» продолжает реализовываться согласно утвержденному графику, при этом особое внимание уделяется качеству выполняемых работ и информированию жителей.

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82% дорог и 83% освещения: промежуточные итоги программы «Наш двор» в РТ
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