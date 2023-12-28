82-летняя жительница Казани ездит с гуманитарной помощью в ЛНР и ДНР

Фото предоставила Зильда САВЧЕНКО​​​​​​

С Зильдой Нигматулловной корреспондент «КВ» познакомилась в марте этого года в казанской мечети Аль-Марджани, где с утра до поздней ночи и без выходных добровольцы плетут маскировочные сети для солдат и военной техники. Наша собеседница тогда рассказала, что в начале октября прошлого года увидела сообщение про плетение маскировочных сетей в одном из чатов и уже утром на следующий день была в мечети. И вот недавно я снова услышала про Зильду Нигматулловну - на одном мероприятии ее родственники с восторгом мне рассказали, что есть такой человек, который все силы отдает бойцам, находящимся в зоне СВО, и тем, кто нуждается в помощи. Лицо Зильды Савченко тогда мне показалось знакомым. Вскоре мы встретились для интервью.

- Родилась я в Казани, но вышла замуж и переехала жить к мужу в Одессу, - рассказывает женщина. - Там я прожила более 40 лет. Последний раз там была в 2013 году. Здесь, в Казани, у меня все родственники. В ДНР и ЛНР ездим в пять точек. Останавливаемся дома у женщины-волонтера и ее мужа, который воевал с 2014 года и выбыл по причине контузии. Тогда, в 2014 году, случившееся обрушилось на всех неожиданно. Жены бойцов начали собирать для мужей и их товарищей, к примеру, продукты питания, одежду. И вот одна из них до сих пор занимается сбором помощи для бойцов и мирных жителей. Эта женщина помогает местным детским домам. «Я не могу остановиться», - объясняет она. А через ее мужа мы узнаем о нуждах бойцов.

Также волонтеры едут в дом престарелых, детский дом. Гуманитарную помощь тут, в Казани, помогают собрать другие волонтеры, к примеру, из мечети Аль-Марджани, Союза пенсионеров Авиастроительного района. По словам Зильды Нигматулловны, помогают главврач 12-й больницы Казани, депутат Госсовета РТ Рамиль Уелович Ахметов и депутат Государственного Совета РТ шестого созыва Светлана Анатольевна Вострикова.

- Когда я летом первый раз туда поехала, впечатления были тяжелые, - продолжает наша героиня. - В госпитале видела раненых ребят. Даже сейчас тяжело вспоминать это. Некоторые ребята обнимали нас. Они говорили: «Не важно, что вы привезли, главное, что вы приехали. Мы знаем, что о нас на Родине думают, заботятся. Это вот дорого». Дух там боевой у ребят, они только о победе и говорят. Никто там не жалеет, что пошел в зону СВО. «А кто, если не мы? Страну надо защищать! А если все это на нашей территории произошло бы?» - объясняют бойцы. Так вот с начала СВО я этим живу. Невозможно им не помогать. Невозможно туда не ездить. Спорт и все хобби пришлось бросить. С утра до глубокого вечера собираю гуманитарную помощь, плету сети, привлекаю к этому других волонтеров.

И активных неравнодушных людей, говорит Савченко, в Татарстане и Казани очень много. Более 30 бабушек вяжут теплые вещи и приносят в мечеть Аль-Марджани. В основном, говорит Зильда Нигматулловна, помогают пенсионеры, но молодежь и дети тоже не остаются в стороне. К примеру, раз в неделю плести маскировочные сети приходят школьники вместе со своей учительницей. «Они так стараются, - улыбается женщина. - Большие молодцы».

Пенсионерка со слезами на глазах вспоминает Саур-Могилу и Аллею Ангелов - мемориальный комплекс в память об украинских детях, погибших в ходе войны в Донбассе. «Нельзя передать чувства, которые я пережила, увидев Аллею Ангелов, - говорит она. - Такие лица там... В Донецке по-прежнему бабахает. Сами жители говорят, что уже привыкли к этому».

- Мне очень хотелось бы, чтобы все волонтеры и неравнодушные люди, помогающие бойцам и мирным жителям ЛНР и ДНР, объединились, - говорит Зильда Нигматулловна. - Помните притчу про старика и его сыновей? Мужчина дал своим детям сломать веник, но они не смогли - слишком крепкий. А если разделить веник на прутики, то сломать его можно легко. «Вот так же и в жизни, - сказал старик. - Если вы будете вместе, то вас никто не сломит, а по отдельности вас легко победить, как и сломать пару прутиков». Мы тоже должны быть едины, чтобы быстрее достигнуть цели - победы.