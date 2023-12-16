83,99% автомобильных дорог внутри городских агломераций Татарстана соответствуют нормативам

В ходе реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в республике за этот год было отремонтировано более 400 км автодорог разного назначения. Из них – 121,5 км региональных дорог.

Общая сумма вложений в нацпроект в Татарстане достигает 14,7 млрд рублей, сообщает Минтранс РТ. Из них: федеральный бюджет выделил 4,6 млрд рублей, республиканский бюджет – 7,2 млрд рублей. Сумма опережающего финансирования – 2,9 млрд рублей.

За счет опережающего финансирования лимитов 2024 года работы велись на 125,1 км на 54 участках дорог. В Казанской агломерации работы проведены на 37,059 км на 22 участках дорог, в Набережночелнинской агломерации – 22,633 км на 8 участках дорог, в Нижнекамской агломерации – 2,195 км на 2 участках дорог.

Кроме того, в этом году в Татарстане по нацпроекту отремонтировано 26 мостов.

По итогам реализации нацпроекта уже в текущем году в Татарстане планируется довести долю дорожной сети городских агломераций, соответствующей нормативам, до 83,99%, долю автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, – до 51,05%, долю автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативам, – до 84,2%.

Национальные проекты реализуются в стране по инициативе и поручению президента РФ Владимира Путина.