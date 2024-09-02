85% родителей в Казани поддержали запрет телефонов во время обучения в школе

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Город
2 сентября 2024  08:13
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани новый учебный год начался с нововведения. В школах запрещено использовать мобильные телефоны на уроках, даже в образовательных целях. И, как показывает опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, это решение нашло широкую поддержку среди и учителей, и родителей.

Согласно опросу, 85% родителей школьников приветствуют запрет, считая, что смартфон отвлекает детей от учебного процесса. Лишь 9% родителей выразили несогласие с запретом, аргументируя это необходимостью использования телефона в медицинских целях. Например, для мониторинга уровня глюкозы в крови с помощью специальных приложений.

Учителя еще более однозначно высказались в поддержку запрета. 90% уверены, что мобильные телефоны только мешают учебному процессу. Дети постоянно отвлекаются на сообщения, игры, социальные сети.

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