865 тыс. пассажиров перевезли пригородные поезда Татарстана за 2 месяца

В январе-феврале 2025 года пригородные поезда Татарстана перевезли более 865 тысяч пассажиров – этот показатель остался на уровне прошлогоднего. Об этом сообщила пресс-служба Казанского региона Горьковской железной дороги (ГЖД).
Ключевые станции по пассажиропотоку:
- Казань – 147,7 тыс. пассажиров
- Ометьево-2 – 50 тыс. (+2,1% к 2024 г.)
- Компрессорный – 48,4 тыс.
- Арск – 41,1 тыс.
- Свияжск – 33,6 тыс.
- Вахитово – 24,7 тыс. (+2,4% к 2024 г.)
Почему рост на Ометьево-2 и Вахитово?
- Ометьево-2: Удобная пересадка на метро и автобусы, рост жилой застройки в районе.
- Вахитово: Популярность исторического центра Казани у туристов и местных жителей.
Несмотря на общий стабильный спрос, в 2024 году наблюдался более активный рост (+5% за аналогичный период). Эксперты связывают это с постепенным восстановлением деловой активности после новогодних праздников.