865 тыс. пассажиров перевезли пригородные поезда Татарстана за 2 месяца

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Республика
25 марта 2025  09:17

В январе-феврале 2025 года пригородные поезда Татарстана перевезли более 865 тысяч пассажиров – этот показатель остался на уровне прошлогоднего. Об этом сообщила пресс-служба Казанского региона Горьковской железной дороги (ГЖД).

Ключевые станции по пассажиропотоку:

  •     Казань – 147,7 тыс. пассажиров
  •     Ометьево-2 – 50 тыс. (+2,1% к 2024 г.)
  •     Компрессорный – 48,4 тыс.
  •     Арск – 41,1 тыс.
  •     Свияжск – 33,6 тыс.
  •     Вахитово – 24,7 тыс. (+2,4% к 2024 г.)

Почему рост на Ометьево-2 и Вахитово?

  •     Ометьево-2: Удобная пересадка на метро и автобусы, рост жилой застройки в районе.
  •     Вахитово: Популярность исторического центра Казани у туристов и местных жителей.

Несмотря на общий стабильный спрос, в 2024 году наблюдался более активный рост (+5% за аналогичный период). Эксперты связывают это с постепенным восстановлением деловой активности после новогодних праздников.

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