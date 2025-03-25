865 тыс. пассажиров перевезли пригородные поезда Татарстана за 2 месяца

В январе-феврале 2025 года пригородные поезда Татарстана перевезли более 865 тысяч пассажиров – этот показатель остался на уровне прошлогоднего. Об этом сообщила пресс-служба Казанского региона Горьковской железной дороги (ГЖД).

Ключевые станции по пассажиропотоку:

Казань – 147,7 тыс. пассажиров

Ометьево-2 – 50 тыс. (+2,1% к 2024 г.)

Компрессорный – 48,4 тыс.

Арск – 41,1 тыс.

Свияжск – 33,6 тыс.

Вахитово – 24,7 тыс. (+2,4% к 2024 г.)

Почему рост на Ометьево-2 и Вахитово?

Ометьево-2: Удобная пересадка на метро и автобусы, рост жилой застройки в районе.

Вахитово: Популярность исторического центра Казани у туристов и местных жителей.

Несмотря на общий стабильный спрос, в 2024 году наблюдался более активный рост (+5% за аналогичный период). Эксперты связывают это с постепенным восстановлением деловой активности после новогодних праздников.