9 мая в Казани метро и троллейбусы перейдут в усиленый режим работы

Электротранспорт в Казани будет работать по графику выходного дня, предупредили горожан в «Метроэлектротрансе». В организации подчеркнули, что эти изменения в работе общественного транспорта будут действовать в течение четырех дней – с 9 по 12 мая.

Однако именно в День Победы, 9 мая, режим работы троллейбусов и трамваев продлят до 23:00 в связи с традиционным празднованием на Площади Тысячелетия.

Казанское метро все праздничные выходные будет работать с 06:00 до 00:00. А завтра, 9 мая, перейдет в усиленный режим работы, начиная с 20:00.

Отмечается, что троллейбус №2 полностью снят с маршрута сегодня и завтра.