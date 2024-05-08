9 мая в Казани метро и троллейбусы перейдут в усиленый режим работы

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Город
8 мая 2024  15:42
Автор:
Эндже Гарафиева

Электротранспорт в Казани будет работать по графику выходного дня, предупредили горожан в «Метроэлектротрансе». В организации подчеркнули, что эти изменения в работе общественного транспорта будут действовать в течение четырех дней – с 9 по 12 мая.

Однако именно в День Победы, 9 мая, режим работы троллейбусов и трамваев продлят до 23:00 в связи с традиционным празднованием на Площади Тысячелетия. 

Казанское метро все праздничные выходные будет работать с 06:00 до 00:00. А завтра, 9 мая, перейдет в усиленный режим работы, начиная с 20:00.

Отмечается, что троллейбус №2 полностью снят с маршрута сегодня и завтра.

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