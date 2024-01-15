91% татарстанцев знают о существовании маткапитала

Обособленное подразделение АНО «Диалог Регионы» провело исследование на территории Татарстан, посвященное осведомленности населения о нацпроекте «Демография», который реализуется по решению президента России Владимира Путина. Итоги этого исследования обсудили 12 января на заседании дискуссионного клуба «Волга».

«В ходе исследования мы выделили несколько тем, которые важны для людей. Мы задавали вопросы об обеспеченности детскими садами, росте доли граждан, занимающихся спортом, спортивных объектах, диспансеризации, выплатах для мам в сельской местности, маткапитале, улучшении жилищных условий, росте средней продолжительности жизни. Больше всего людей знает о материнском капитале, спортивных событиях, семейной ипотеке, семейном пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка и [об] удовлетворении потребностей в местах в детских садах. Согласно нашему Индексу удовлетворенности изменениями, татарстанцы наиболее высоко оценивают важность поддержки семей с детьми и ощущают изменения, которые происходят в этой сфере», — рассказал, представляя исследование, руководитель обособленного подразделения АНО «Диалог Регионы» в РТ Марсель Гильмеев.

Согласно результатам исследования, 91% респондентов знают о существовании материнского капитала, а 88% — о том, что в Татарстане проводятся крупные российские и международные соревнования.

Об улучшении жилищных условий более 20 тысяч татарстанских семей благодаря семейной ипотеке в курсе 78% респондентов. Немного меньше, 73%, осведомлены о введении единого пособия на ребенка.

При этом 72% участников исследования известно, что в Татарстане все дети дошкольного возраста обеспечены местами в детских садах. Такое же количество опрошенных слышали о росте числа татарстанцев старшего возраста, которые проходят диспансеризацию.

АНО «Диалог Регионы» в РТ также составило индекс удовлетворенности изменениями — этот показатель формировался на основе того, насколько жители удовлетворены изменениями и как оценивают важность преобразований. Максимальные показатели индекса, 7,8 возможных балла из 10, получили возможности получения маткапитала, единого пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, а также выплат за рождение детей для матерей, постоянно проживающих в сельской местности.

Изменения, связанные со стопроцентной обеспеченностью дошкольников местами в детских садах и созданием там дополнительных мест для малышей от полутора до трех лет, получили от татарстанцев 7,6 и 7,4 балла индекса удовлетворенности соответственно.

Кроме того, высокие оценки получили изменения, связанные с возможностью участия в семейной ипотеке (7,3 балла) и ростом доли татарстанцев, регулярно занимающихся спортом (ровно 7 баллов).

Общий показатель Индекса удовлетворенности изменениями, произошедшими благодаря мероприятиям нацпроекта «Демография», составил 7,2 балла из 10 возможных.

Национальный проект «Демография» включает пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья» и «Спорт — норма жизни».

В рамках исследования жителям также задавали вопросы, знают ли они, что 2024-й объявлен Президентом России Годом семьи и что в первую очередь должно быть сделано в рамках этого года. На первый вопрос 90% опрошенных ответили, что знают или слышали об этом.

Из ответов на второй вопрос стало известно, что от Года семьи татарстанцы ждут продолжения мероприятий по финансовой поддержке семей с детьми и людей старшего возраста, обеспечения доступности жилья для молодых семей, продолжения действия льготных жилищных программ, а также совершенствования условий для получения образования для детей, включая дополнительное.