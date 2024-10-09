97% бизнесменов из Татарстана поставили «пятерку» работе Росреестра РТ

Управление Росреестра по Татарстану представило результаты квартального исследования, проведенного среди представителей бизнес-сообщества с целью оценки качества предоставляемых услуг. В опросе приняло участие более ста предпринимателей, и 97% из них положительно оценили работу ведомства, присвоив ему высшую оценку.

По данным исследования, скорость оказания услуг по регистрации прав была оценена татарстанскими бизнесменами на уровне 4,9 из 5 возможных. Что касается скорости регистрации недвижимости в электронном формате, респонденты отметили её максимально возможной оценкой — 5 баллов.

В 60% случаях участники опроса подавали документы через электронные сервисы, которые также были оценены на 5 баллов. Результаты мониторинга показали, что в среднем регистрация недвижимости занимает два рабочих дня, при законодательном сроке, который составляет от семи до девяти дней.

В Росреестре Татарстана добавили, что опросы заявителей, проводимые в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», проводятся каждый квартал для повышения качества и доступности предоставляемых услуг.

С 2019 года всего в Татарстане зарегистрировано более 96 тысяч объектов недвижимости, поступивших от представителей малого и среднего бизнеса. Реализация национальных проектов в России началась в 2019 году по инициативе Президента Владимира Путина.