«А о Петре ведайте»: актер Дмитрий Дюжев открыл исторический форум в Казани

350 лет назад в России родился один из самых выдающихся правителей — Петр Алексеевич Романов. Его заслуги историки перечисляют часами – именно он создал новую армию и флот, сенат и коллегии, провел в стране финансовые реформы. В честь этого события в Казани прошел исторический форум общества «Знание» под названием «Петровские времена». Помимо этого, в татарстанской столице открылась мультимедийная выставка «А о Петре ведайте …».

«Я — актер, мое тело — инструмент»

Программу форума открыла панельная дискуссия российского актера театра и кино, заслуженного артиста России Дмитрия Дюжева. Именно он сыграл роль Петра 1 в фильме «Тобол». В Казани актер поделился своим взглядом на многогранную личность первого российского императора и эпоху его правления.

Дмитрий Дюжев на форуме «Петровские времена»

Интервьюером выступил Антон Гомозов, лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года 2020». В первую очередь, у актера спросили, как он согласился сыграть такого персонажа.

«Я, честно скажу, не мог себе представить, как я смогу сыграть Петра 1. Дело в том, что мы с Петром Алексеевичем абсолютные антиподы. То есть, мое сердцебиение — пониженное. Его — повышенное. Мое давление пониженное, его — повышенное. Но после участия в кинопробах режиссер сказал: „Да, это точное попадание“.

Тогда я начал подготовку к своему персонажу, в подготовке к роли я представляю себя как психоаналитик. У меня на приеме мой персонаж, я его воспринимаю своим клиентом. Моя задача — помочь своему клиенту узнать себя, какой он. Я — актер, мое тело — инструмент. И через этот инструмент я должен был превратиться в Петра Алексеевича Романова. Это не было легко, потому что сыграть известную историческую личность, которую изучают школьники, студенты, изучают историки», — ответил актер.

Форум «Петровские времена»

Чтобы сыграть императора, Дюжев изучал его труды, смотрел множество его портретов, изучал всю жизнь Петра в мельчайших подробностях, смотрел слепки его головы и туловища, и даже, сообщил он по секрету, прикасался к ним.

«Я посетил Московский исторический музей на Красной площади, где находится слепок головы Петра Алексеевича. Глаза его были несколько на выкате. Это его неуемность, неуспокоенность, ощущение несправедливости, боли, стремление к самосовершенствованию и совершенствованию своего окружения», — делится своими наблюдениями Дмитрий Дюжев с юным поколением.

Повествуя о проделанной работе, Дюжев не забывал общаться с участниками форума. Он призывал их не лениться, искать что-то новое, не тратить время зря, следовать примеру великого царя.

«Стоит окружить себя примерами людей, которые достигли такой величины, как память в несколько веков – о них говорят, их изучают, и эта память не исчезает. Это значит, что человек обладал какими-то умениями, свойствами, которыми обладает каждый из вас. Стоит только очень постараться, потрудиться», — увещевал юную публику артист.

«Он любил свое отечество с огромной силой»

Антон Гомозов попросил актера выделить три ключевые черты личности Петра 1, которые помогали ему при освоении роли.

«Это неуемность, желание самосовершенствоваться, целеустремленность. Это его честь, ответственность, преданность и клятва служить своей родине. Его самоопределение как „русского человека“. До самой смерти для него сдаться в плен было позором. Он любил свое отечество с такой силой, что его можно было взять только мертвым», — высказал свое мнение Дюжев.

Мультимедийная выставка «А о Петре ведайте …»

«Петра Алексеевича Романова не любить невозможно. Это такой пример человека, которому все подвластно, за что бы он ни взялся. Петр вошел в российскую и мировую историю как талантливый полководец и флотоводец. В 24 года он пошел войной против Османской империи и взял Азов. В 25 лет вел дипломатические переговоры с европейцами и нашел союзников. В буддийской религии есть такая мудрость, что смысл жизни человека — найти свой гений. И тот, кому это удается, находит счастье и гармонию в своей жизни. Те ребята, кто сегодня трудится, учится, читает и хочет изменить себя по примеру Петра Алексеевича Романова — а он не желал впустую проводить время, ему хотелось нового себя, новых наук, достижений и укрепления веры и надежды в то, что все возможно — у них все получится во взрослой жизни. Я вами горжусь, и очень хочу вскоре услышать о ваших достижениях», — заключил Дмитрий Дюжев.

Мультимедийная выставка «А о Петре ведайте …»

Учащихся захватила речь актера, ее финал встретили громкими аплодисментами, не отпуская оратора. После этого, участники отправились на лекции от историков Антона Гомозова, Нурии Галлямовой, победителя Республиканского конкурса «Наш лучший учитель», Антона Биличенко, победителя регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года — 2022» и Ивана Филатова, директора казанской школы № 15. После участники форума проверили свои знания о петровских временах в интеллектуальной викторине.

Каждый желающий может бесплатно прийти в мультимедийный исторический парк «Россия — Моя история» до 8 января 2023 года и ознакомиться с жизнью Петра 1.