 Адаптация к новой реальности: советы от психолога для борьбы с чувством тревоги
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Адаптация к новой реальности: советы от психолога для борьбы с чувством тревоги

Массовое беспокойство как отражение ситуации вокруг дает сильную нагрузку на нашу психику. О том, как бороться с негативными чувствами в непростое время, мы поговорили с экспертом-психологом.

Полезное
26 сентября 2022  19:40
Автор:
Шахерезада Курбанова

Повышенная тревога, беспокойство и хандра – это все отражение той реальности, в которой мы сегодня живем. Огромное количество ежесекундно поступающей информации, характерная черта соврменной жизни, взвинчивает или угнетает нервную систему, на многих действуют и погодные условия, ведь солнце, которого все меньше и меньше, вырабатывает в человеке серотонин — «гормон радости». Что делать в непростое для нашей психики время, нашей редакции рассказала психолог Майя Камалова.

«Дайте себе время. Важно не терять контакт с реальностью»

В первую очередь, психолог советует прорастить в себе мысль о том, что есть силы, которые больше нас.

«Иногда мы бессильны, в таких ситуациях нам бывает больно, мы сожалеем, бывает, внутри пусто. И признаться себе в этом — уже большой шаг. Сейчас многим нужны силы для адаптации к новой реальности. Дайте себе время. Важно не терять контакт с реальностью»,  — говорит специалист.

Даже в такой реальности есть те вещи, которые должны заставлять идти дальше. Их нужно понять и осознать.

«Есть мир, он мне важен»

Майя дает советы на настройку своих мыслей: «Старайтесь думать следующим образом: есть мир, и он мне важен. Есть я, так же для себя важен. Есть наша собственная миссия в самые сложные периоды. Обнаружение внутренних опор — своих ценностей и смыслов — вот, что может помочь и вдохновить жить сейчас».

А для того, чтобы восстановить себя при помощи органов чувств, нужно задать себе вопросы.

«Что я сейчас ощущаю? Что я вижу перед собой? Какие звуки я слышу? Какие ощущаю вкусы? Нужно возвращать себя из мировых новостей в свою собственную жизнь, дышать»,  — дает совет психолог.

«Чаще исследуйте, как вы себя чувствуете сейчас»

Майя Камалова делится с нами своими наблюдениями: в холодное время, особенно осенью, резко возрастает спрос на походы к психологу. Для людей становится более актуальна психотерапия, поддержка психолога в различных сферах жизни, в межличностных отношениях и отношениях с собой.

«Когда солнечных дней становится меньше, я предлагаю вам чаще исследовать, как вы себя чувствуете сейчас и что можно сделать для улучшения своего состояния»,  — рекомендует специалист.

Топ-5 советов от психолога для борьбы с чувством тревоги:

1. На нашу психику влияет наше физическое состояние, поэтому очень важно заботиться о себе и высыпаться;
2. Предлагаю также планировать день и неделю, чтобы не выпадать из своей деятельности и жизни.
3. Вести ежедневник можно и с целью улучшения своего самочувствия и состояния — вписывать туда дела, вещи, разговоры, которые приносят удовольствие, также выделять в расписании определенное время на отдых и восстановление;
4. В случае столкновения с нежелательными эмоциями - грустью, тревогой и так далее, важно разобраться откуда они, каковы их причины. Здесь может помочь грамотный профессиональный психолог или самонаблюдение с помощью вопросов к себе.
5. Выстраивание контакта, глубокая связь с близкими, общение могут помочь нам справиться с осенней хандрой. В признании, возможности быть выслушанным удовлетворяются социальные потребности, которые есть у каждого человека. Я могу предложить выстраивать эти связи, улучшать их.

«Также я могу вас обрадовать – хандра и тревога проходят, выстраивается система адаптации к новым условиям жизни, находятся новые смыслы, строятся новые планы и цели. Но у каждого человека адаптация занимает разное количество времени, необходимо дать себе это время», – отмечает психолог. 

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