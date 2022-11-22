«Их мир нужно уважать»: олимпийский чемпион в Казани встретился с детьми с особенностями развития

В спортивном зале Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма собрались 30 ребят — участников сообщества «Солнце в доме», воспитанников казанской школы № 76 для детей с ОВЗ для участия в Специальной олимпиаде России. Все они ждадли олимпийского чемпиона.

«Их мир нужно уважать»

Амбассадор федерального проекта «Спорт — норма жизни», российский лыжник, олимпийский чемпион Александр Легков провел для детей с интеллектуальными особенностями развития разминку с элементами от российских лыжников, а также базовые упражнения для укрепления здоровья. По словам спортсмена, объяснять движения ему было несложно, а самое главное в такой деятельности — терпение и любовь.

«Эти ребята нуждаются в спорте, нуждаются в общении. Их мир нужно уважать. Спорт всегда важен и полезен — после разминки улучшается настроение, лучше работают мышцы и голова. Нам нужно быть вместе с ребятами и показывать, что мы друг друга сильно любим, и только так мы сможем все преодолеть», — говорит Легков.

Александр Легков проводит разминку для детей с ОВЗ

Работа с детьми с синдромом Дауна или аутизмом не вызывает у амбассадора трудностей, ко всем детям можно найти подход, уверен он.

«К любому ребенку можно найти подход, если правильно все разложить и правильно подойти. Если ты будешь уделять ему внимание и давать то, что ему надо в правильной форме, то все будет хорошо», — добавил спортсмен.

«С ребятами постарше работать сложнее»

Выполнять упражнения ребятам помогли волонтеры – студенты университета. Алсу Закирова учится на первом курсе по направлению физической реабилитации. На соревнования для особенных детей она попала во второй раз.

«Я в первый раз работала с маленькими детишками, это было очень интересно, они такие тактильные и милые. С ними интересно работать. Здесь сейчас ребята постарше, с ними мне пока немного сложнее. Они сложнее выходят на контакт, у них подростковый возраст, могут не послушать и уйти, если им что-то не интересно», — рассказала о своем опыте Алсу.

Участники Специальной Олимпиады России

«Нам важно, чтобы дети умели общаться с другими людьми»

Как рассказала Саямин Хасанова, представитель татарстанского отделения Специальной олимпиады России, для атлетов спецолимпиады приглашают знаменитых спортсменов. Более того, они сами хотят приезжать и становятся инициаторами таких встреч, как Александр Легков. Он сам захотел встретиться с атлетами, которые будут готовиться к Единым играм Специальной олимпиады, что пройдут в Казани в январе.

«Нам важно, чтобы дети умели общаться с другими людьми. Чтобы они себя чувствовали спокойно. Вот, видите, к Александру сегодня подошла и не постеснялась девочка, занимается с ним. Мы понимаем, что у детей есть те физические качества, которые развиты, и которые не развиты. Мы работаем с ними уже в комплексе, чтобы они работали в интенсивности, и создаем среду, где занимаются в одной среде и студенты, и дети с какими-либо нарушениями», — говорит Хасанова.