Адмиралтейскую слободу в Казани ждет масштабное преобразование

Глава администрации Кировского и Московского районов Казани Владимир Жаворонков анонсировал значительные изменения в Адмиралтейской слободе. В ходе лектория в саду Рыбака он сообщил о планах по жилой застройке и благоустройству береговой линии.

«Территория сгоревшего ТЦ «Адмирал» и бывшего завода «Сантехприбор» вскоре будет застроена новыми жилыми комплексами, кроме того есть планы по изменению береговой линии», — отметил Жаворонков. При этом он подчеркнул, что развитие района будет сопровождаться сохранением его исторической идентичности и интеграцией новых жителей через культурные мероприятия.

Отдельное внимание на встрече уделили вопросам строительства Соборной мечети, судьбе территории у Макарьевской церкви и капитальному ремонту ветхого жилья. По словам чиновника, эти проекты потребуют комплексного подхода в ближайшие годы.