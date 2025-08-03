Адмиралтейскую слободу в Казани ждет масштабное преобразование

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Город
3 августа 2025  09:45

Глава администрации Кировского и Московского районов Казани Владимир Жаворонков анонсировал значительные изменения в Адмиралтейской слободе. В ходе лектория в саду Рыбака он сообщил о планах по жилой застройке и благоустройству береговой линии.

«Территория сгоревшего ТЦ «Адмирал» и бывшего завода «Сантехприбор» вскоре будет застроена новыми жилыми комплексами, кроме того есть планы по изменению береговой линии», — отметил Жаворонков. При этом он подчеркнул, что развитие района будет сопровождаться сохранением его исторической идентичности и интеграцией новых жителей через культурные мероприятия.

Отдельное внимание на встрече уделили вопросам строительства Соборной мечети, судьбе территории у Макарьевской церкви и капитальному ремонту ветхого жилья. По словам чиновника, эти проекты потребуют комплексного подхода в ближайшие годы.

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