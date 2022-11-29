Адриан и Мирсалия стали самыми редкими именами для новорожденных в Казани

За прошедшую неделю, с 21 по 27 ноября, в столице Татарстана зарегистрировали рождение 359 детей. Из них 218 мальчиков и 141 девочка.

Наиболее популярными именами, которыми родители называли новорожденных, стали Максим, Артем, Марк, Алиса, Елизавета, Амина. В список самых редких имен за неделю попали Вениамин, Ерофей, Адриан, Эрик, Мирана, Мирсалия, Эмма, Селина.

Также за прошедшую неделю в Казани поженились 268 пар, сообщили в пресс-службе мэрии.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане количество разводов сократилось на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным, в сентябре этого года в республике было зафиксировано 1 297 случаев расторжения брака.