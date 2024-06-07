«Аэрофлот» отказывается от казанских Ту-214 в пользу МС-21

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Россия/Мир
7 июня 2024  09:06
Автор:
Эндже Гарафиева

В связи со сдвигом сроков поставок, авиакомпания «Аэрофлот» решила отказаться от приобретения 40 пассажирских самолетов Ту-214, производимых на Казанском авиационном заводе. Вместо них компания планирует получить 40 МС-21. Об этом заявил глава «Аэрофлота» Сергей Александровский.

По словам Александровского, компания ведет переговоры с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) о трансформации соглашения. «Аэрофлот» намерен получить все 339 самолетов, заказанных у ОАК, в модели МС-21, включая базовую версию и короткую версию, которая сейчас разрабатывается. 

Эксперты считают это рациональным решением, так как МС-21 является более востребованным самолетом в мире и может стать успешным заменителем Boeing 737 и Airbus А320/321. Ту-214 же считается достаточно специфичной машиной с ограниченной рыночной нишей.

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«Аэрофлот» отказывается от казанских Ту-214 в пользу МС-21
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