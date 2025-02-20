«Аэрофлот» свяжет Казань прямыми рейсами с островом Хайнань

«Аэрофлот» расширяет географию полетов, запуская прямые рейсы из Казани в Международный аэропорт Санья на острове Хайнань. Первый вылет запланирован на 21 марта 2025 года, а время в пути составит около 9 часов.

Рейсы будут выполняться трижды в неделю – по пятницам, субботам и воскресеньям. Кроме того, авиакомпания планирует открыть аналогичные рейсы из Санкт-Петербурга и Уфы, с продолжительностью полета 10 и 8,5 часов соответственно.

Ранее запуск рейсов на Хайнань планировался китайской Beijing Capital Airlines, но теперь инициативу подхватил «Аэрофлот». В свою очередь, авиакомпания China Eastern Airlines объявила об увеличении частоты рейсов между Шанхаем и Казанью, начиная с марта этого года, с дальнейшим расширением полетной программы в летний период.