Аэропорт «Казань» впервые обслужил 5 млн пассажиров за год

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В статистике учитывались как прибывающие, так и убывающие пассажиры. С обновленными показателями аэропорт перешел в более высококонкурентную категорию.

- Аэропорт «Казань» существенно нарастил объемы перевозок: менее чем за год нам удалось увеличить объемы на миллион, - прокомментировал генеральный директор Международного аэропорта «Казань» Сергей Романцов. - Подобную динамику мы демонстрируем впервые. Во многом это достигнуто благодаря проведенной работе по расширению маршрутной сети и увеличению числа рейсов на уже имеющихся направлениях. Таким образом, все это, а также успешно реализуемая руководством Республики Татарстан стратегия развития аэропорта в качестве транзитного хаба помогает нам добиться таких высоких показателей.

Работники аэропорта не могли оставить такое знаковое событие без внимания. Для юбилейного, пятимиллионного, пассажира был подготовлен сюрприз. Жительница Казани Анастасия Данилова вместе с мужем и дочкой дождалась своей очереди на регистрацию на рейс авиакомпании Nordwind Казань - Минеральные Воды, когда над стойкой загорелся экран с яркими цифрами: «5000000».

Следом последовали фейерверк, конфетти и праздничный торт. Юбилейная пассажирка получила памятные сувениры, сертификат на обслуживание в залах повышенной комфортности аэропорта и сертификат на бесплатный перелет от авиакомпании.

- Мы с семьей часто путешествуем, - рассказала Анастасия Данилова. - Произошедшее для меня стало полной неожиданностью, хотя и приятной. Мне очень нравится казанский аэропорт - он небольшой и уютный, здесь комфортно и легко ориентироваться.