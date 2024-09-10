Аэропорт Казани возобновил работу в штатном режиме

Международный аэропорт «Казань» имени Тукая с 9:00 мск работает в штатном режиме. Прием и отправка воздушных судов осуществляется без ограничений.

Ранее сообщалось, что рейсы, следующие в Казань, перенаправлялись на запасные аэродромы. Так, самолеты из Сочи, Новокузнецка и Кемерово приняли решение о посадке в аэропортах Бегишево, Самары и Ульяновска соответственно.

Напомним, ранее аэропорт был временно закрыт для приема и отправки самолетов с 07:00 по указанию органов управления воздушным движением.