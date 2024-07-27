Аэропорт Казани временно закрыт

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Город
27 июля 2024  10:53
Автор:
Эндже Гарафиева

Международный аэропорт «Казань» имени Габдуллы Тукая временно закрыт на прием и отправку воздушных судов с 09:30 по московскому времени. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта. 

Ограничения введены до особого распоряжения по указанию органов управления воздушным движением. 

Рейсы, направлявшиеся в Казань, перенаправлены на запасные аэродромы в Самару и Ульяновск. 

Пассажирам, ожидающим вылета в аэропорту Казани, оказывается вся необходимая помощь. 

Также временно закрыт аэропорт Нижнекамска. 

О возобновлении работы аэропортов будет объявлено дополнительно. 

Причины введения ограничений не уточняются, однако в аэропорту подчеркнули, что это сделано для обеспечения безопасности полетов.

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