Аэропорт Казани временно закрыт

Международный аэропорт «Казань» имени Габдуллы Тукая временно закрыт на прием и отправку воздушных судов с 09:30 по московскому времени. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Ограничения введены до особого распоряжения по указанию органов управления воздушным движением.

Рейсы, направлявшиеся в Казань, перенаправлены на запасные аэродромы в Самару и Ульяновск.

Пассажирам, ожидающим вылета в аэропорту Казани, оказывается вся необходимая помощь.

Также временно закрыт аэропорт Нижнекамска.

О возобновлении работы аэропортов будет объявлено дополнительно.

Причины введения ограничений не уточняются, однако в аэропорту подчеркнули, что это сделано для обеспечения безопасности полетов.