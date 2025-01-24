Аэропорты Татарстана и Уфы возобновили работу после снятия ограничений

В аэропортах Казани, Нижнекамска (Бегишево) и Уфы сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Решение вступило в силу в 10:30 по московскому времени.

Ранее эти воздушные гавани, а также аэропорты Пензы, Самары и Саратова, временно приостановили работу из-за угрозы атак беспилотных летательных аппаратов.

В ночь на текущие сутки ограничения также коснулись московских аэропортов — Домодедово, Внуково и Жуковский. В столице ограничения были сняты раньше — в 2:12 утра.

Причиной временного закрытия аэропортов стали массированные атаки беспилотников, которые регионы России отражали с вечера. В связи с этим на ключевых транспортных объектах были усилены меры безопасности.

На данный момент работа аэропортов восстановлена.