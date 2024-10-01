Агенство «Татмедиа» отмечает день рождения

Сегодня Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» отмечает день рождения. Руководитель агентства Айдар Салимгараев поздравил коллектив с этим знаменательным событием.

В этом году РА отмечает 17-летие со дня образования.

В своем поздравлении Айдар Салимгараев отметил высокий профессионализм сотрудников «Татмедиа», которые успешно продвигают позитивную повестку как в Татарстане, так и за пределами республики. Он подчеркнул, что «Татмедиа» – это не только журналисты, но и IT-специалисты, полиграфисты, издатели – все те, кто обеспечивает бесперебойную работу крупнейшего медиахолдинга.

Айдар Салимгараев пожелал коллективу «Татмедиа» новых творческих успехов, интересных проектов и реализации всего задуманного.