Агенство «Татмедиа» отмечает день рождения

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Республика
1 октября 2024  08:17
Автор:
Эндже Гарафиева

Сегодня Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» отмечает день рождения. Руководитель агентства Айдар Салимгараев поздравил коллектив с этим знаменательным событием.

В этом году РА отмечает 17-летие со дня образования. 

В своем поздравлении Айдар Салимгараев отметил высокий профессионализм сотрудников «Татмедиа», которые успешно продвигают позитивную повестку как в Татарстане, так и за пределами республики. Он подчеркнул, что «Татмедиа» – это не только журналисты, но и IT-специалисты, полиграфисты, издатели – все те, кто обеспечивает бесперебойную работу крупнейшего медиахолдинга.

Айдар Салимгараев пожелал коллективу «Татмедиа» новых творческих успехов, интересных проектов и реализации всего задуманного.

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