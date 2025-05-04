Аграрии Татарстана подвели итоги первого квартала 2025 года

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Республика
4 мая 2025  09:31

На совещании в Доме Правительства РТ первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ленар Гарипов озвучил результаты работы агропромышленного комплекса республики.

Ключевые показатели животноводства:

  • Произведено 102 тыс. тонн скота и птицы

  • Надоено 455,1 тыс. тонн молока (105% к уровню 2024 года)

  • Лидеры по надоям: Атнинский, Мамадышский, Мензелинский и Кукморский районы

Финансовые результаты:

  • Общая выручка от реализации сельхозпродукции составила 47,6 млрд руб.

  • Из них 35,8 млрд руб. (рост 26%) получено от животноводства

  • В том числе:
    • 19,8 млрд руб. - от реализации молока
    • 13,2 млрд руб. - от продажи скота и птицы

Ход полевых работ:

  • Подкормка озимых завершена на 740 тыс. га (89% площадей)

  • Боронование проведено на 2,2 млн га (89% плана)

  • Посеяно 595 тыс. га (34% от плана)

  • Лидеры по темпам сева: Тетюшский, Спасский, Буинский и Алексеевский районы

Ежедневная производительность сева достигала 72 тыс. га при максимальном потенциале в 100 тыс. га. В восьми районах уже выполнено более половины запланированного объема посевных работ.

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