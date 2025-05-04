Аграрии Татарстана подвели итоги первого квартала 2025 года

На совещании в Доме Правительства РТ первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ленар Гарипов озвучил результаты работы агропромышленного комплекса республики.
Ключевые показатели животноводства:
-
Произведено 102 тыс. тонн скота и птицы
-
Надоено 455,1 тыс. тонн молока (105% к уровню 2024 года)
-
Лидеры по надоям: Атнинский, Мамадышский, Мензелинский и Кукморский районы
Финансовые результаты:
-
Общая выручка от реализации сельхозпродукции составила 47,6 млрд руб.
-
Из них 35,8 млрд руб. (рост 26%) получено от животноводства
-
В том числе:
• 19,8 млрд руб. - от реализации молока
• 13,2 млрд руб. - от продажи скота и птицы
Ход полевых работ:
-
Подкормка озимых завершена на 740 тыс. га (89% площадей)
-
Боронование проведено на 2,2 млн га (89% плана)
-
Посеяно 595 тыс. га (34% от плана)
-
Лидеры по темпам сева: Тетюшский, Спасский, Буинский и Алексеевский районы
Ежедневная производительность сева достигала 72 тыс. га при максимальном потенциале в 100 тыс. га. В восьми районах уже выполнено более половины запланированного объема посевных работ.