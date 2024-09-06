Аграрии Татарстана собирают урожай сахарной свеклы

Аграрии республики уже собрали значительный объем сахарной свеклы и продолжают отправлять корнеплоды на переработку. Об этом сообщил Минсельхозпрод РТ.

Несмотря на капризы погоды, средняя урожайность культуры по республике демонстрирует достойный результат. Лидерами по урожайности стали хозяйства Тетюшского, Заинского и Буинского районов, где с каждого гектара собирают более 450 центнеров, а местами и все 550.

В республике работают два крупных завода по переработке сахарной свеклы, мощности которых позволяют перерабатывать весь урожай корнеплодов, выращенных на полях Татарстана.