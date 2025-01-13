Айдар Салимгараев: Журналистика — это миссия, а не просто работа

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Республика
13 января 2025  17:11

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев поздравил работников СМИ с Днем российской печати, который отмечается 13 января. В своем обращении он подчеркнул, что журналистика представляет собой не только профессию, но и важную миссию, нацеленную на формирование общественного сознания и укрепление связи между поколениями.

«Этот день напоминает нам о том, что журналистика — это не просто работа, а особая миссия. Важно помнить о значении этого года, когда мы отмечаем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Это событие навсегда останется в сердцах нашего многонационального народа», — отметил Салимгараев.

Он также акцентировал внимание на том, что 2025 год объявлен годом Защитника Отечества. Это создает дополнительные задачи для сотрудников СМИ, которые должны уделять больше внимания патриотическому воспитанию молодежи и формированию исторической памяти, что будет способствовать укреплению единства всего российского общества.

«Дорогие коллеги! Поздравляю вас с этим замечательным праздником. Желаю успехов в вашей профессиональной деятельности и сил для продолжения нашего общего дела!» — добавил он.

С тем же праздником журналистов поздравил председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, отметив, что работники СМИ делают мир более открытым и доступным для миллионов людей.

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