Айдар Салимгараев: Журналистика — это миссия, а не просто работа

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев поздравил работников СМИ с Днем российской печати, который отмечается 13 января. В своем обращении он подчеркнул, что журналистика представляет собой не только профессию, но и важную миссию, нацеленную на формирование общественного сознания и укрепление связи между поколениями.



«Этот день напоминает нам о том, что журналистика — это не просто работа, а особая миссия. Важно помнить о значении этого года, когда мы отмечаем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Это событие навсегда останется в сердцах нашего многонационального народа», — отметил Салимгараев.



Он также акцентировал внимание на том, что 2025 год объявлен годом Защитника Отечества. Это создает дополнительные задачи для сотрудников СМИ, которые должны уделять больше внимания патриотическому воспитанию молодежи и формированию исторической памяти, что будет способствовать укреплению единства всего российского общества.



«Дорогие коллеги! Поздравляю вас с этим замечательным праздником. Желаю успехов в вашей профессиональной деятельности и сил для продолжения нашего общего дела!» — добавил он.



С тем же праздником журналистов поздравил председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, отметив, что работники СМИ делают мир более открытым и доступным для миллионов людей.