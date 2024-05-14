Айлин, Ризат, Этель: топ редких имён в Казани пополнился новыми

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Город
14 мая 2024  14:04
Автор:
Эндже Гарафиева

Управление ЗАГС города Казани опубликовало список самых необычных и популярных имен, выбранных жителями столицы Татарстана для своих новорожденных. Среди мальчиков редкими именами стали Акил, Ризат, Рамир, Прохор, Клим, Диаз, Леонид и Хаят, тогда как Марк, Амир, Александр, Егор и Самир возглавили список самых популярных мужских имен.

Для новорожденных девочек наиболее необычными именами оказались Данна, Мишель, Этель, Зоя, Кристина, Тея, Линара, Ясмира, Севиль и Эви. В то же время, большинство родителей предпочли называть своих дочерей именами Айлин, Ева, Мадина, Ясмина, Полина, София, Амина и Мая.

За неделю в Казани родилось больше 300 новорожденных: по 151 мальчику и девочке. Вес детей варьировался от 1420 грамм до 4740 грамм.

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Айлин, Ризат, Этель: топ редких имён в Казани пополнился новыми