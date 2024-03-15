Айтишники Иннополиса голосуют за свое будущее

Мэр Иннополиса Руслан Шагалеев пришел на выборы президента России вместе с женой и младшей дочерью. Он сообщил СМИ, что избирательный участок в Иннополисе расположен в месте проведения концертов и других массовых мероприятий. Также в том же здании избиратели могли испробовать нейросеть, которая из простых рисунков генерирует пейзажи, поиграть с робособакой и сфотографироваться с маскотами «Игр Будущего». Это все было сделано для привлечения граждан на участок. Однако по словам мэра, ИТ-специалисты, коих в городе каждый третий, и без этого являются одними из самых активных граждан страны, которые хотят формировать ее будущее.