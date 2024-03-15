Айтишники Иннополиса голосуют за свое будущее

На избирательный участок, расположенный в самом молодом городе страны, горожан привлекают с помощью современных технологий.

news_top_970_100
Республика
15 марта 2024  19:22
Автор:
Дмитрий Смирнов

Мэр Иннополиса Руслан Шагалеев пришел на выборы президента России вместе с женой и младшей дочерью. Он сообщил СМИ, что избирательный участок в Иннополисе расположен в месте проведения концертов и других массовых мероприятий. Также в том же здании избиратели могли испробовать нейросеть, которая из простых рисунков генерирует пейзажи, поиграть с робособакой и сфотографироваться с маскотами «Игр Будущего». Это все было сделано для привлечения граждан на участок. Однако по словам мэра, ИТ-специалисты, коих в городе каждый третий, и без этого являются одними из самых активных граждан страны, которые хотят формировать ее будущее.  

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Ирина Ахметова: Опыт ДЭГ показал, что население готово к цифровизации
Сервис «Мобильный избиратель» становится более востребованным
Казань встретила участников Всемирного фестиваля молодёжи, которые сейчас посещают регионы РФ
В Татарстане запущена горячая линия для избирателей
Айтишники Иннополиса голосуют за свое будущее
Центральная избирательная комиссия Татарстана заявила, что выборы проходят в штатном режиме
Жители Иннополиса голосуют после окончания рабочего дня
Блогер-наблюдатель Камилла Хафизова: Атмосфера на участках праздничная