Айзатуллин рассказал, какие объекты строительства будут готовы к саммиту БРИКС

Казань готовится к проведению саммита БРИКС в октябре. Как сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин, в городе реализуется ряд крупных проектов по строительству и благоустройству.

К началу саммита планируется сдать новое здание Татарского драматического театра имени Камала на берегу озера Кабан. Также завершается благоустройство парка, прилегающего к театру. Активно идет строительство на берегу Казанки, где к Дню республики и Казани планируется открыть новый детский парк. На данный момент он готов на 89%, ведутся работы по озеленению, монтажу освещения и малых архитектурных форм.

Кроме того, в городе возводятся объекты для размещения гостей саммита. Так, строительство восьми апарт-отелей у моста Миллениум выходит на финишную прямую, а рядом с ними строятся две первые башни гостиничного комплекса.