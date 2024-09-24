Ак Барс Банк начисляет 2 500 рублей за перевод пенсии на карту банка

Ак Барс Банк проводит акцию «Благодарность пенсионерам» и начисляет 2 500 рублей клиентам, впервые получающим пенсию на карту банка. Для участия в акции необходимо оформить карту платежной системы «Мир» от Ак Барс Банка и дождаться зачисления первой пенсионной выплаты.

Вознаграждение начисляется единоразово на счет клиента не позднее 15 числа следующего за переводом пенсии месяца.

Зарплатным клиентам и пенсионерам по Ак Барс Карте с Коробкой «Ничего лишнего» начисляется 3% кешбэка за покупки в медицинских учреждениях и аптеках. Так же плюсом будет повышенная ставка ко вкладу – 0,20%.

Акция продлится до 31.12.2024 года. Оформить перевод пенсии на карту Ак Барс Банка можно в отделении банка, через личный кабинет на сайте СФР (Пенсии — О доставке пенсии — Через кредитную организацию) или через сайт Госуслуг.

Узнать подробности акции можно по ссылке.